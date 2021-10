Ruben Hummelen is arts tegen het decor van kindermassagraven: ‘Geloof is een zacht fluisterende stem’

Canada verwerkt een trauma na de vondst van graven met honderden inheemse kostschoolkinderen. Honderdvijftigduizend werden er de afgelopen eeuw weggehaald bij hun ouders. Bijna de helft stierf vroegtijdig. De Nederlander Ruben Hummelen (36) werkt als arts onder de inheemse bevolking. ‘Ik ben er heel voorzichtig mee om over Jezus te vertellen.’

Hummelen is arts onder inheemsen in een afgelegen gebied in Canada.

dapperheid

‘Dapper ben je als je een keuze kunt maken die pijn doet. Mijn vrouw Jaimie, ze is Canadees, en ik waren de eerste jaren van ons huwelijk aangesloten bij de Rotterdamse kerk International Christian Fellowship. Daar ontmoette ik dappere mensen, die hun leven in een mooi dorp hadden opgegeven om iets te betekenen voor mensen in Rotterdam-Zuid.

terug naar Hamilton

Ruben Hummelen (36) is getrouwd met Jaimie. Ze kregen drie kinderen: Hudson (5), Matilda (3) en Liam (6 maanden). Ze leerden elkaar kennen in Tanzania. Na zijn studie geneeskunde gingen ze in Hamilton (Canada) wonen, waar hij een huisartsenopleiding volgde. Daarna werd hij plattelan..

