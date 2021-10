Ouderenportret: ‘Vier jaar lang at ik om kwart voor 11 ’s avonds mijn warme maaltijd’

‘Ik heb op een bijzondere lagere school gezeten: de Openbare School met den Bijbel in Streefkerk. Daar werd openbaar onderwijs gegeven, maar er werd wel bij aanvang en bij de afsluiting van de schooldag gebeden. Dat was in lijn met wat ik thuis gewend was. Het geloof had bij ons geen prominente plaats, maar we lazen wel iedere zondagmiddag in de Bijbel. Ook ging ik naar de zondagsschool en de knapenvereniging. Mijn vader was sigarenmaker. Maar het was crisistijd en de vraag naar sigaren nam af.

Van 1934 tot 1939 zat mijn vader in de werkverschaffing en in het kader daarvan moest hij meehelpen om de Lekdijk van Vianen naar Alblasserdam te bestraten. Later trad hij in dienst bij verzinkerij Clements. Mijn moeder had in haar jonge jare..

