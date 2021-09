13 - Japke: kantoor moet anderhalve meter handhaven

Goed Werk podcast podcast





Japke-d. Bouma voorziet conflicten als de anderhalve meter op kantoor verdwijnt. Want terwijl sommigen staan te springen om hun collega’s weer te knuffelen en te zoenen zijn anderen iets terughoudender. Ook om ongemakkelijke situaties of ruzies tussen gevaccineerden en ongevaccineerden te vermijden kan een kantoor die 1,5 meter maar beter even handhaven. En Mark Woerde was gevierd reclamemaker maar besloot zich alleen nog maar bezig te houden met projecten die de aarde en de mensheid beter maken. Zo stond hij aan de wieg van Sweetie, een virtuele tool om pedofielen op te sporen en bedacht hij het mediaproject ‘Make Friends Across Religions’ waarin geestelijk leiders wereldwijd opriepen tot interreligieuze vriendschappen. En hij is de man achter de oproep van geestelijk leiders in oktober om de klimaatverandering tegen te gaan. Volgens Mark kan iedereen z’n baan idealistischer inrichten.