‘Beppes ranja was het meest oranje’

‘Mijn moeder was chronisch ziek en daarom was ik als klein meisje iedere woensdagmiddag en zaterdag bij mijn oma, of beppe, zoals ik haar noemde. Zij woonde samen met mijn pake in een kleine boerderij. Pake molk twee koeien, dus zij hadden het niet breed. De keuken van beppe was – heel bijzonder – gebouwd in een bedstee vanwege ruimtegebrek in de boerderij. Ze had twee gaspitten en een gootsteen. Je kon er met twee personen staan en dat was het dan. Als ik er was, maakte ze regelmatig pudding. Beppe zette een pan melk op het vuur en maakte een papje van suiker, custard en melk. Als de melk kookte, draaide ze de pit op zacht en roerde flink. Beppe leerde mij: als je met een lepel een ‘weggetje’ kunt maken in de pudding, heeft deze de juis..

