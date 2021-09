De verzameling: ‘Mijn kleinzoons zijn lyrisch van de modeltreinen’

Van postzegels tot theelepeltjes en van barbies tot modelauto’s; in Nederland wordt van alles verzameld. Deze rubriek laat hobbyisten aan het woord over hun bijzondere verzameling. Vandaag vertelt: Jan Beuze (61) uit Nijverdal.

Wat verzamelt u?

‘Op mijn zolder ligt een landschap met modeltreinen. Ik heb in totaal veertig locomotieven en 120 wagons. In het landschap heb ik van alles staan: boerderijtjes, een kerk met een begraafplaats erbij en verschillende stations. Natuurlijk staan er ook allerlei poppetjes bij en voor de kerk staat een trouwauto, alsof er binnen een huwelijksdienst gaande is.

Op dit moment ben ik bezig met het maken van een dierentuin. In landschappen van verzamelaars zie je regelmatig bergen, maar dat van mij is voornamelijk vlak. Dat heeft een praktische reden: als je de treintjes drie centimeter wilt laten stijgen, heb je daar een meter spoor voor nodig. Anders gaan de wieltjes slippen. En mijn zolder is helaas niet zo groot dat ik fli..

