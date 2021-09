Ondanks dyslexie is Gershwin Bonevacia dichter: ‘Dyslexie dwong mij creatief met taal om te gaan’

Dichter, schrijver en spoken-word-artiest Gershwin Bonevacia (29) groeide op in Rotterdam-Zuid, niet de meest veilige buurt voor een kind. In zijn nieuwe bundel Toen ik klein was, was ik niet bang gaat Bonevacia in dialoog met het jongetje dat hij toen was. ‘Wij waren thuis niet bezig met zelfontplooiing, maar met veiligheid en overleven.’

dapperheid

‘Voor de bundel wilde ik onderzoeken waarom ik als jongetje van 10 niet bang was. Waar heb ik mij aan vastgehouden? Het leven in Rotterdam-Zuid was onveilig en fragiel. Ik groeide op in een lage sociale klasse. Op school had ik het moeilijk vanwege mijn dyslexie. Al wisten we toen nog niet dat dat de reden was.



Dat ik ondanks de dyslexie toch dichter ben geworden, had aanvankelijk overigens niets met dapperheid te maken. Het was voor mij logisch om poëzie te schrijven en bezig te zijn met woorden. Al vanaf mijn negende was ik continu bezig met metaforen, beeldtaal en opzoeken van synoniemen om maar woorden die eindigen op een -d of -t te vermijden. Daardoor heb ik nu een gigantische woorden..

