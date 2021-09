33 - Week 38 - Wie heeft er nog fiducie in een betrouwbare overheid?

Sjirk bekeek deze week de documentaire ‘Alleen tegen de staat’ over moeders die een boekje open doen over wat hen door de Belastingdienst is aangedaan. Het maakt de hoofdredacteur van het ND nederig. Cocky is deze week in de podcast vanuit Italië. Ze organiseert daar een relatiecursus voor stellen. Sjirk vindt het maar niks. Kan dat niet gewoon op Schiermonnikoog? En deze week werd duidelijk dat de leider van de charismatische Hillsong Church opstapt. Hij zou te weinig hebben gedaan om het misbruik in de kerk aan de kaak te stellen. Joram vindt dat - ook in Nederland - kerken veel meer moeten doen om de veiligheid van hun gemeenteleden te waarborgen.