Jongerenportret: ‘Ik droom ervan om later ook nog in een fijne wereld te leven’

De jongere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Elise de Vries (17) uit Kloetinge. Ze haalde in coronatijd haar havodiploma en doet nu European Sudies in Den Haag. Ze leest veel en graag en houdt van reizen.

‘Ik heb net mijn havodiploma gehaald en had dus een lange zomervakantie. Ik heb me niet verveeld: ik lees veel en graag en houd van muziek en films. Ik lees van alles, vooral waargebeurde verhalen, zoals biografieën en boeken die met de actualiteit te maken hebben. Qua muziek ben ik fan van de Zuid-Koreaanse K-popgroep BTS. Dat is muziek met veel dans erbij, dat zie je in westerse muziek niet zo veel. Daar ligt de focus meer op zang. Verder heb ik deze zomer veel gewerkt in de supermarkt, waar ik een bijbaantje heb.

De periode voor het examen was wel gek, zo liepen we rond in een halflege school. De examenkandidaten mochten wel fysiek les hebben namelijk, maar de andere leerlingen lange tijd niet. Corona was steeds aanwezig, dat merkte je..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .