Bij volle maan trekken dertien mensen het bos in om te luisteren naar de liefde En het burlen is dan het voorspel

De bronst, burlen, paartijd, hormonen. Dat brengt niet alleen edelherten, maar ook veel mensen deze weken in beweging. Het is een van de leukste excursies, vinden ook boswachters.

Vierhouten. Maandagavond, half negen. Met dertien mensen lopen we tegen de wind in, in noordoostelijke richting. Dat is gunstig. Edelherten zullen ons zo minder snel ruiken. We zijn goed geïnstrueerd. Geen parfum en ritselende jassen. En geen lichte kleding, want herten kunnen ook goed zíén. Sjarif Haberham loopt voorop. Samen met boswachter Jody Bennink gidst hij ons in de richting van het Hendrik Mouwenveld.

We verlaten het asfalt. Til je voeten wat hoger op, dan struikel je minder snel en loop je stiller, is de tip. Tussen de wolken door licht de volle maan ons bij. Na een kilometer passeren we het wildrooster. Vanaf hier geldt: mond dicht. Dit is een luisterexcursie.

Terwijl we lopen is er nog weinig anders te horen dan onz..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .