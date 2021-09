12 -Japke: De overstap-angsten die Merel van Vroonhoven overwon

Goed Werk podcast podcast





Japke-d. Bouma merkt dat de druk van de baas om je naar kantoor te halen groeit. Kijk uit, ga niet terug naar het oude kantoorbestaan, maar weeg goed af of gecombineerd uit- en thuiswerken voor jou het beste is. En Merel van Vroonhoven was directeur van de AFM maar laat zich tegenwoordig aanspreken met ‘juf’. Ze schreef er een boek over getiteld ‘De Stap’. Welke angsten moest zij overwinnen om de stap te maken van gewaardeerde topvrouw in het bedrijfsleven naar een baan voor de klas in het speciaal basisonderwijs? Ze vertelt het aan Margje Fikse en Japke-d. Bouma.