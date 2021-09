Want een beetje geluk moet je wel hebben. Peter Jonker is tuinvogelconsulent van de Vogelbescherming en helpt mensen om de tuin zo in te richten dat er meer vogels in komen. Nestkasten horen daar zeker bij. Inclusief het advies om een stevig exemplaar te kopen. Maar toen Jonkers buurvrouw een kastje van waaibomenhout uit de supermarkt ophing naast de keukendeur en ondertussen het huis werd verbouwd, ging dáár een pimpelmees broeden en níét in Jonkers stevige kastje in een rustige hoek in de tuin. Oftewel: niet alles laat zich sturen.

Jonker: ‘Ik ben allang blij dat mensen eraan denken íéts voor dieren te doen.

Eveline van der Jagt van de Zoogdiervereniging kiest ook die positieve insteek. ‘Ik kan wel zeggen dat die kast daar voor vleermuiz..

