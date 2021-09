Eerst koffie in een bloemetjesjurk met cowboylaarzen

Lotte Jansen (31) staat zaterdagochtend rustig op met een kopje koffie. In een lange jurk met bloemetjesprint – ‘die draag ik het liefst elke dag’ – een vestje als het koud is en op cowboylaarzen vertrekt ze naar de winkel Casa & Cotton. De winkel, vol met kleding, interieuritems en accessoires, is van haar en haar zus. Toen ze de winkel zo’n vier jaar geleden samen opstartten, spraken de zussen af om de week op zaterdag te werken. ‘Maar mijn zus heeft een gezin met kinderen, dus dat bleek een beetje te druk te. Daarom sta ik elke zaterdag in de winkel, van tien uur ’s ochtends tot vijf uur ’s middags. Overdag houd ik de winkel netjes en adviseer ik klanten. Zaterdag is altijd een drukke dag.’

Maar na het werk gaan Lotte en haar man Elco er nog even op uit. ‘Meestal gaan we met vrienden of familie uit eten. In Sliedrecht, waar we wonen, zijn niet zoveel leuke plekjes. We gaan naar Dordrecht, naar een visrestaurant bijvoorbeeld.’ Ze geniet van goed eten in goed gezelschap. ‘Mijn zussen zie ik bijna elke dag. We hebben een heel sterke band. Vrienden betekenen ook veel voor mij. Het is zo fijn om mensen om je heen te hebben met wie je diepgaande gesprekken kunt voeren.’ ◀

De zaterdag van Lotte Jansen

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .