‘Wij moeten onze verhalen doorgeven over de geschiedenis’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat eigenlijk? Vandaag: Roelof Bril (87) uit Oud-Lutten. Hij heeft jarenlang een agrarisch loon- en aannemingsbedrijf in grondwerken gehad en houdt van zingen. Onlangs publiceerde hij een boek over de geschiedenis van de landbouw in Oost-Nederland, waarin hij ook zijn eigen levensverhaal verwerkte.

‘Mijn hele leven woon ik al in Oud-Lutten. Mijn ouderlijk huis was verderop in de straat. Het was niet de gewoonte om door te leren vroeger, maar ik had zelf die wens ook niet. Van een jongen hier uit het dorp die naar de Ulo in Hardenberg ging, werd bijvoorbeeld gezegd ‘Dat is er één die niet werken wil’. Nou, dat wilde je natuurlijk niet, dat er zo tegen je aangekeken werd. Het boerenbedrijf van mijn ouders groeide uit tot een loondorsbedrijf in grondwerken. Daar heb ik achteraf gezien wel heel veel van mijn vrije tijd in gestoken. Toen er veel elektrische machines kwamen, kon je bedrijf ontzettend groeien en was het eigenlijk niet meer bij te benen. Bij dit alles heb ik veel gehad aan mijn zelfdiscipline die ik heb opgebouwd in milita..

