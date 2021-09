32 - Week 37: Coronapas: niet verplicht in kerken, maar het levert ze wel een hoop gedoe op

Deze Week podcast





Binnenkort moet je in de horeca en andere publieke gelegenheden waarschijnlijk een coronapas laten zien waaruit blijkt dat je gevaccineerd of niet besmet bent. De kans is groot dat het kabinet besluit de coronapas door te voeren. Sjirk voorspelt dat de coronapas de kerk een hoop dilemma’s gaat opleveren. Verder: Deze week riep de paus op om preken niet langer dan tien minuten te laten duren. Joram is daar heel blij mee. Hij kan zich van vroeger nog goed herinneren dat de preek soms ellenlang duurde. Joram: ‘Een goed verhaal hoeft niet lang te duren. En illustreer het met beelden. Dat werkt vooral heel goed bij jongeren.’ En mag je boos zijn op God? Volgens Cocky wel. Zij bekeek deze week twee interviews met demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis van de Christenunie die eerder zijn dochter Julia verloor. Hij smeekte om een wonder, maar toen dat uitbleef, voelde hij boosheid tegen God.