‘We zijn een officieel online Elvis-museum’

Wat verzamelt u?

A: ‘Alles van Elvis Presley. Van balpen tot pop en van vingerhoedje tot beker. Het gaat ons niet specifiek om de muziek, al hebben we wel alle platen, maar heel breed om allerlei items.’

J: ‘Niet alles van Elvis is automatisch heel duur en daardoor interessant om te hebben, dat denken mensen vaak. Hoe groot het aanbod is van een bepaald object en hoeveel ervan gemaakt zijn, dat bepaalt samen de prijs. Wij kijken niet zozeer naar of iets in geld echt van waarde is, maar wel of iets in onze ogen bijzonder is en of we het mooi vinden. Het moet bij de collectie passen, maar wat wel of niet past, dat is moeilijk te zeggen, dat doen we op gevoel.’

A: ‘We hebben trouwens ook nog een flinke Disney-verzameling. Die staat in ..

