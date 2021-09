Oefening met kogelwerende vesten

Kogelvrije vesten, of beter gezegd: kogelwerende vesten beschermen de drager tegen een pistoolschot of geweerschot. De beschermende vesten zijn een uitvinding uit 1867. Toen ontdekte een inventieve Koreaanse geest dat als er dertig lagen katoen over elkaar gelegd werden, dit bescherming bood tegen kogels die over een afstand van minimaal 50 meter afgevuurd werden. Toen de Verenigde Staten in 1871 Korea aanvielen vanwege een daar vermist handelsschip, gebruikten de Koreanen hun kogelwerende vesten. De Amerikaanse kogels troffen hierdoor lang niet altijd hun doel. De vesten hadden echter ook nadelen. Zo waren ze behoorlijk zwaar. Door de dikke katoenlaag vlogen de vesten gemakkelijk in brand, bijvoorbeeld als er een hete granaatsplinter in..

