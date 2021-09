De zaterdag van Jaap Schut: baantjes trekken in het buitenbad

Noem hem gerust een professionele collectant, Jaap Schut (80). Met een mondvol: hij is ambassadeur internationale samenwerking voor het Leger des Heils. Daar is hij maar wat druk mee, en toch houdt hij tijd over.

Om baantjes te trekken in het buitenbad van Eerbeek bijvoorbeeld, vijf keer per week. Om elf uur zaterdagochtend – vaste prik – liggen hij en zijn vrouw in het water. Tot het zwemseizoen is afgelopen en het buitenbad sluit. Dan wordt het wandelen en fietsen. En wachten op de lente.

Even terug naar het collecteren. Dat doet Jaap Schut – met toestemming – vooral bij winkels. Daar staat-ie dan met gemak een hele dag, van negen tot vijf, alsof het een baan is, met een pinautomaat op een winkelwagentje. En zo nu en dan pakt hij een eethuisje mee.

Werkt als een tierelier trouwens, die pinautomaat; laatst kwam er in vijf minuten maar liefst 60 euro binnen. Het is tegenwoordig fiftyfifty, schat hij; de ene helft doneert per pin, de andere contant.

Af en toe geeft de penningmeester de stand door. Daardoor weet hij dat hij voor zijn huidige project – voor hulp aan meisjes in Bangladesh die als seksslavinnen zijn verkocht – al 10.000 euro heeft opgehaald. Waarmee hij maar wil zeggen: hij staat er niet voor niks. ‘Ik woon hier al 55 jaar, iedereen kent mij, dat is een voordeel.’ ◀