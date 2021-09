Baantjes trekken in het buitenbad

Noem hem gerust een professionele collectant, Jaap Schut (80). Met een mondvol: hij is ambassadeur internationale samenwerking voor het Leger des Heils. Daar is hij maar wat druk mee, en toch houdt hij tijd over. Om baantjes te trekken in het buitenbad van Eerbeek bijvoorbeeld, vijf keer per week. Om elf uur zaterdagochtend vaste prik liggen hij en zijn vrouw in het water. Tot het zwemseizoen is afgelopen en het buitenbad sluit. Dan wordt het wandelen en fietsen. En wachten op de lente.