De aarde mooier doorgeven

Duurzaamheid is een rode draad in het leven van Jaleesa Vos. Ze runt een groene kinderopvang in Almere, en is in haar privéleven misschien zelfs nog een tint groener. ‘Ik wil bijdragen aan een betere wereld.’

Jaleesa Vos (32) is net pompoensoep aan het maken met biologische groenten. Ze staat in de keuken van haar ‘groene’ kinderopvang Vrolijk in Almere-Buiten. Zo’n 3,5 jaar geleden begon ze deze kleinschalige opvang met één locatie, waar nu wekelijks bijna veertig kinderen komen. Volgend jaar hoopt ze een tweede locatie te openen. Duurzaamheid is een belangrijke waarde in haar leven, zowel op haar werk als thuis, waar ze samen met haar man Simeon drie kinderen opvoedt. ‘Liefde voor de natuur moet je kinderen al op jonge leeftijd meegeven.’

Bijdragen aan een betere wereld, dat klinkt groots. Is dat het ook?

‘Jazeker. Als we doorgaan hoe we nu leven, kunnen we onze kleinkinderen bijvoorbeeld alleen maar vertellen over het koraal, en zullen ze he..

