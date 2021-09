Dertigersportret: ‘Echte vrijheid is het mooiste dat je je kinderen kunt geven’

De dertiger van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: René Visser (36) uit Ede. Hij werkte lange tijd bij de NS tot hij in 2016 besloot vol voor zijn passie voor het ontwikkelen van communities te gaan. Inmiddels is hij directeur van R3NEW, getrouwd en vader van drie kinderen.

‘Ik voel me in alle stromingen van het geloof thuis en tegelijkertijd in niet een stroming. Die hokjes is niet waar het om gaat, in elke stroming is denk ik een bepaald stukje van God waar de meeste nadruk op ligt. We moeten al die stukjes niet scheiden, maar juist samenvoegen: dan zie je alle aspecten van God! Mijn opvoeding zat meer in de reformatorische hoek. Daar zou ik mezelf nu niet meer zo plaatsen, maar de term ‘reform’, daar geniet ik erg van. Wat de grote reformatoren ook deden: dingen omkeren, van een andere kant bekijken.

Paradoxaal genoeg heb ik wel het beeld dat juist de reformatorische stroming het ‘back to basics’ van de reformatoren loslaat en erg blijft vasthouden aan bestaande denkbeelden. Mijn uitgangspunt is ech..

