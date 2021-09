Naaimachine veroorzaakte onrust in Parijs

Op 10 september 1846 patenteerde de Amerikaanse uitvinder Elias Howe de eerste naaimachine die door een breed publiek gebruikt kon worden om kleding mee te naaien. Er waren eerder al naaimachines ontwikkeld door andere slimmeriken. Maar Howe zou de boeken ingaan als de uitvinder van een machine die door particulieren gebruikt kon worden. Uniek aan zijn naaimachine was dat dit apparaat kleding met twee draden kon stikken en voorzien was van een losse spoel. Zo ontstond een sterke kettingsteek. Het apparaat van Howe veranderde de levens van veel vrouwen, want het naaiwerk hoefde niet meer met de hand uitgevoerd te worden. De vraag naar katoen steeg enorm, omdat er sneller stoffen en kledingstukken gemaakt en versteld konden worden.

