‘Je moet als gemeenschap af en toe een feestje bouwen, want vreugde is een wezenlijke levensbehoefte’

Jan Laan o.p. (81) kan terugblikken op een lange kerkelijke loopbaan. Vanuit zijn kloosterorde, de Dominicanen of Predikbroeders, heeft hij zich steeds geprofileerd als een sociaal bewogen mens. Sinds 2013 is hij prior van het Dominicanenklooster te Zwolle. Daar viert hij volgende week zijn zestigjarig jubileum: in 1961 deed hij zijn professie.

Een gesprek over de zeven deugden: wijsheid, rechtvaardigheid, dapperheid, matigheid, geloof, hoop en liefde.

rechtvaardigheid

‘Mijn vader vertelde ooit hoe hij als kind met zijn moeder langs de deuren moest. Mijn opa was jong overleden en in die tijd had je geen weduwenpensioen. Dus ging mijn oma de huizen af om te vragen of ze verstelwerk kon doen, kousen stoppen en zo. Voor de rest was ze afhankelijk van het ‘armenpotje’ van de parochie.

Dit verhaal heeft diepe indruk op me gemaakt: dat je om te overleven afhankelijk bent van de welwillendheid en goedgeefsheid van anderen. Het is goed dat er later sociale wetgeving kwam en de armen recht kregen op een minimum, zodat ze niet hoefden te bedelen.

