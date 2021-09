Inhuldiging streng opgevoede Wilhelmina

Op 6 september 1898 vond de inauguratie plaats van koningin Wilhelmina, in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Deze ceremonie betekende de start van de regeerperiode van Wilhelmina als vorstin. Ze werd ingehuldigd in het bijzijn van tal van hoogwaardigheidsbekleders, onder wie - uiteraard - ook haar moeder Emma. Emma trad sinds 1890, toen haar man koning Willem III overleed, als regentes op van Wilhelmina, tot zij meerderjarig werd.

Gedurende haar jonge jaren kreeg Wilhelmina van haar ouders Willem en Emma een strenge opvoeding. De mensen die met de aanstaande koningin in contact mochten komen, werden door Emma zorgvuldig uitgezocht. Wilhelmina mocht nauwelijks met leeftijdsgenootjes omgaan en zag bijna alleen maar hofdames en hofonderwijzers. Wilhelmina voelde zich ‘opgesloten in een kooi’, zo schreef ze later zelf. Met poppen spelen zat er niet in, leren moest ze! Tussen haar twaalfde en achttiende maakte Wilhelmina geregeld uitstapjes met haar moeder Emma, zodat het volk alvast aan de toekomstige koningin kon wennen. Deze uitstapjes maakten de jonge Wilhelmina vaak erg gespannen. Tijdens de inauguratie op 6 september 1898 maakte Wilhelmina een sterke indruk. Ze w..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .