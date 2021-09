Broodje in de gloria

Precies vijftig jaar geleden maakte het broodje hamburger zijn debuut in Nederland, te danken/wijten (doorstrepen wat niet van toepassing is) aan McDonald’s. 100% rundvlees met ketchup, mosterd, uitjes en augurk. Fijnproevers slaan de traktatie op deze verjaardag liever over.

De eerste McDonald’s van Europa werd in 1971 geopend in Zaandam. Ray Kroc (1902-1984), de Amerikaanse zakenman die de fastfoodketen had opgezet, was er zelf bij. De menukaart was in de beginjaren nog vrij klein, met naast het bekende broodje hamburger, Franse frietjes (met de hand geschild, 40 cent), Kip superbout en speciaal voor de Nederlanders een McKroket en erwtensoep. Dat aanbod werd in de loop der jaren voortdurend aangepast aan de wensen van de (Nederlandse) gasten. De formule bleef feitelijk ongewijzigd: snel voor weinig. Zo had je in de beginjaren voor een rijksdaalder een volledige maaltijd.

De beginjaren bleken lastiger dan verwacht. Fastfood botste met de Nederlandse eetcultuur en er was door de jaren heen nogal wat kritiek o..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .