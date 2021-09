Aukelien moedigt singles aan in actie te komen: ‘Wachten en bidden is een mythe’

Aukelien van Abbema (40) begon zo’n twaalf jaar geleden met een beweging om christelijke singles ‘op de kaart’ te zetten in kerken. Want deze groep werd ernstig over het hoofd gezien, wist ze uit ervaring. Maar ook singles zelf wilde ze bemoedigen, afhelpen van hun schaamte en een zetje geven in hun zoektocht naar een partner. ‘Het huwelijk is geen vervanging van je relatie met God, de liefde niet zo perfect als Gods liefde. Dat besef zorgt voor een goed verwachtingspatroon in je relatie.’

liefde

‘De afgelopen vier jaar heb ik in Kent, in het Verenigd Koninkrijk, gewoond met mijn man en drie kinderen. Mijn twee jongste dochters zijn daar geboren. Ik heb tien jaar een eigen praktijk gehad als GZ-psycholoog bij Eliagg, daar ben ik mee gestopt toen we gingen verhuizen. Vanuit Kent deed ik de laatste twee jaar al therapiesessies voor Eleos GGZ online en nu we weer in Nederland zijn, ben ik aan het werk bij Eleos in Zwolle.

Het werk als psycholoog is wel de kern voor mij, echt met psychische problemen werken is mijn vak. Toch denk ik dat mensen mij vooral kennen als datingcoach. In Kent heb ik dat nog gedaan, maar nu staat het op een wat lager pitje.

Aukelien van Abbema (1981) is gezondheidszorgpsycholoog

