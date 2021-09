Ouderenportret: ‘Fietsen is een goede methode om mijn hoofd leeg te maken’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: Piet Kruiver (80) uit Alkmaar. Hij is met veel plezier kaasboer geweest, fietste voor het goede doel naar en op de Alpe d’Huez en raakt - ook al is hij geen kerkganger meer - tot zijn laatste adem zijn katholieke opvoeding niet kwijt.

‘Covid blijft onder ons, daar ben ik zeker van - ook al ben ik geen infectieziektedeskundige. Het kan toch niet waar zijn dat we het alleen met die twee spuitjes in onze armen tegen kunnen gaan, al heb ik er natuurlijk wel gebruik van gemaakt, want met een vaccinatie voel ik me een stuk veiliger. Maar daarnaast moeten we voorzichtiger leven, niet de grenzen van de maatregelen op zoeken, en genoegen nemen met minder. Hoe lastig dat is, weet ik van nabij.

Mijn dochter is ondernemer, nou, ik kan je vertellen dat dat behoorlijk lastig is; minder omzet, en toch de maandelijkse lasten van een winkelpand opbrengen, terwijl ze om zich heen ziet dat steeds meer zaken sluiten en de aantrekkelijkheid van het winkelgebied minder wordt.

Zelf verh..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .