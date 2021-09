Francesca werkt in de apotheek met een missie: ‘Ik wil zo veel mogelijk kinderen helpen genezen’

Het maakt Francesca Sanduhan niet uit dat haar werkdagen soms lang zijn. Als apothekersassistent in het Prinses Máxima Centrum in Utrecht bereidt zij medicijnen voor kinderen met kanker. ‘Ik wil zo veel mogelijk kinderen helpen genezen.’

Eigenlijk houdt Francesca Sanduhan (30) helemaal niet van ziekenhuizen. Haar opa’s en oma’s, en ooms en tantes werden jaren geleden ziek opgenomen, en overleden in het ziekenhuis. ‘Een ziekenhuis herinnert mij aan de pijnlijke momenten. Ik kom er daarom alleen als het echt moet.’ Toch werkt ze nu ruim een jaar als apothekersassistent in het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie.

De Utrechtse zag een filmpje op sociale media over het Máxima, zoals het centrum in de volksmond wordt genoemd, en besloot te solliciteren. ‘Ik kwam binnen en dacht: dit is helemaal geen ziekenhuis. Het is binnen kleurrijk, en helemaal op kinderen ingericht. In de hal staat een beeld van Nijntje. Kinderen komen op hun fietsen voorbij. Soms is dat een uitdagi..

