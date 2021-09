Italiaanse rolstoelsporters hebben er zin in

Vandaag staan bij de Paralympische Spelen in Tokio de halve finales van het rolstoelbasketbal voor mannen op het programma. De Paralympische Spelen bestaan inmiddels zestig jaar. De eerste editie vond plaats in Rome in 1960. Op deze afbeelding zien we de Italiaanse olympische ploeg, die vrolijk lachend de camera in kijkt. De Paralympische Spelen zijn de Olympische Spelen voor mensen met een handicap. In aanmerking voor deze Spelen komen mensen met een lichamelijke beperking, een visuele handicap en/of mensen met een hersenaandoening.

Na de Zomerspelen volgden in 1976 ook de Paralympische Winterspelen. De wortels van de Paralympische beweging gaan terug tot de Tweede Wereldoorlog. Toen begonnen onder meer Amerikaanse en Engelse gewonde..

