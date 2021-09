Soms heb je als nachtvlinder geluk en beland je in een zoetig nachtleven met de geur van alcohol

‘Het wordt een gezellige avond voor de nachtvlinders’, zegt Jeroen Breidenbach als hij het recept heeft gedeeld met het publiek dat op zaterdagavond is toegestroomd om naar nachtvlinders te kijken. Locatie: de donkere tuin van park Vijversburg in het Friese Tytsjerk. De excursie is volgeboekt. Eindelijk een nachtelijke activiteit die wél mag, zo lijkt het hier. Er komt overigens nog meer aan, want komend weekend, op vrijdag 3 en zaterdag 4 september, is het de nacht van de nachtvlinder (www.vlinderstichting.nl).



Met een kwast wordt stroop aangebracht, en met de spuit een extra lokmiddel: roséwijn met suiker. - beeld nd

Voordat de bezoekers komen, loop ik samen met Breidenbach door het park om het stroopmengsel alvast op een paar boom..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .