Abbie Chalgoum wilde overal bij horen, maar voelde zich nergens thuis

Abbie Chalgoum was acht jaar geleden depressief, hoorde stemmen, wilde zelfmoord plegen. Zijn leven liep vast in leugens. Hij herstelde en kreeg zijn leven op de rails. Het verhaal van Jezus speelde daarbij een bijzondere rol. Nu verschijnt zijn boek over deze depressie – en hoe hij eruit kwam.

Abbie Chalgoum schreef een boek over zijn depressie: 'Omdat er ook nu nog Abbies zijn, die zich in mijn verhaal herkennen.'

Lege drankflessen, kots, pijn. Direct op de eerste pagina’s van Ik blijf bij je neemt Abbie Chalgoum de lezer mee naar de meest duistere periode in zijn leven: de dag nadat hij, begin 2013, zijn leven probeerde te beëindigen.

Niemand wist dat het zo slecht met hem ging. Chalgoum was een bekende Venlonaar, de eerste Marokkaanse Nederlander die tijdens carnaval gekozen werd als prins Abbie d’n Eerste van Venlo. Charmant en gezellig. Hij verdiende zijn brood als docent economie en was in zijn vrije tijd acteur. Voor de PvdA was hij kandidaat-raadslid.

In zijn boek, dat deze week verschijnt, zoekt Chalgoum naar de oorzaken van zijn depressie. Hij kijkt naar zijn jeugd, met een tirannieke vader die zijn kinderen mishandelde. Naar de samenleving..

