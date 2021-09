Cabaretier Vincent Bijlo: ‘Bergen bestaan bij de gratie van dalen’

‘Ik heb altijd geweigerd me in een hokje te laten stoppen, ook al ben ik blind geboren. Mijn ouders hebben mijn broer Marcel - ook blind geboren - en mij heel normaal opgevoed, we werden absoluut niet gepamperd. Humor stond centraal in ons gezin. Het was in de jaren zeventig bijvoorbeeld een tijdje een trend om in huis vazen met bloemen op de grond te zetten. Mijn moeder deed daar ook aan mee. Ik liep die vazen natuurlijk omver. ‘Kijk eens uit je doppen’, zei ze dan, haha! Mijn vader kwam uit een gereformeerd nest, maar werd katholiek toen hij met mijn moeder trouwde. Zo ging dat - want ja: ‘Twee geloven op een kussen, daar slaapt de duivel tussen’ was toen de overtuiging. Bij ons thuis werd de Bijbel niet zo letterlijk genomen, eerder r..

