‘Ik weet met de fluitjes niet waar het einde is’

Wat verzamelt u?

‘Mijn bijnaam is ‘Fluitjespiet’, ik verzamel namelijk fluitjes. Niet de muziekinstrumenten, maar het soort waarbij de lucht gesplitst wordt. Zowel tweetonige als drietonige fluiten. Ik krijg ook wel eens toeters aangeboden, maar daar zit een trilapparaat in en dat spaar ik dan weer niet. Hoewel, er is een model politiefluit waarbij de ene kant een fluit is en de andere kant een toeter, die heb ik wel in mijn verzameling. Het liefst heb ik dat de fluiten nog werken. Tinnen fluitjes vergaan snel, maar daar zit dan soms nog een merkje op waardoor ik er dingen over op kan zoeken. Dus dat vind ik dan toch interessant om in de collectie te hebben.’

Wanneer en waarom bent u met verzamelen begonnen?

‘Eerst verzamelde ik allerlei lo..

