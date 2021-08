Horen, zien en zwijgen vanwege atoombom

Horen, zien en zwijgen is een spreekwoord dat al eeuwenoud is en volgens historici toegeschreven kan worden aan de Chinese filosoof Confucius (ca. 500 v.Chr.). Volgens Confucius was deze houding de essentie van oprechte zedelijkheid. Geheimen bewaar je goed! In de wereld van kunst en grafische vormgeving wordt de ethische opdracht van horen, zien en zwijgen vaak voorzien van drie aapjes, die hun ogen, oren en mond afdekken en zo de boodschap verbeelden. Op dit billboard zien we de aapjes afgebeeld, met een waarschuwende tekst eronder om alle geheimen binnenboord te houden. Het bord werd eind 1943 geplaatst bij de ingang van Oak Ridge in Tennessee, een plaats waar aan de ontwikkeling van de atoombom werd gewerkt, het bekende Manhattan-pro..

