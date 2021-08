Oppassen voor spijkers in Bouwdorp

Door alle versoepelingen is er deze zomer steeds meer mogelijk. Hoe vullen jongeren hun zomer? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie diverse jongeren aan het woord over hun zomerplannen. Vandaag Nikita Sibbing (20), zij is vrijwilliger in het Bouwdorp in Veenendaal.

‘Vier dagen lang is het Bouwdorp open. Altijd in de laatste week van de zomervakantie, in het Stadspark. Twee jaar geleden kwamen hier bijna negenhonderd kinderen tussen de zes en twaalf jaar hutten bouwen van pallets. Dit jaar mogen er door de coronamaatregelen maar vierhonderd kinderen komen. Dat is jammer. We hebben ook geen ‘creatent’, dat kan niet met de ventilatie. Voordeel is dat de kinderen nu geen drie kwartier hoeven te wachten in de rij voor iets lekkers.

Zelf ben ik één keer deelnemer geweest in het Bouwdorp. Dit is het derde jaar dat ik vrijwilliger ben, samen met mijn moeder en vriend. Het is mijn taak om de kinderen waar nodig te helpen met pallets sjouwen en huizen bouwen. Samen met zo’n zestig andere vrijwilligers proberen we de boel ook een beetje ordelijk te laten verlopen. Kinderen die rennen, krijgen een waarschuwing. Dat is levensgevaarlijk, met al die spijkers, hamers en zagen op de grond. In de eerste twee dagen hadden 41 kinderen een spijker in hun voet of hand. Dat doet gelukkig niets af aan het plezier. Twee jaar geleden brak een meisje haar hand. Ze ging snel naar het ziekenhuis voor gips en kwam dezelfde middag nog terug.

In het Bouwdorp maak je altijd onverwachte dingen mee. Kinderen die stiekem een accuboormachine van thuis meenemen bijvoorbeeld, of groepjes die potten verf en graffiti mee naar binnen smokkelen. Maandag gooiden ouders autobanden voor hun kinderen over de hekken. Iedereen is ontzettend fanatiek, want aan het einde van de week krijgt de groep met het mooiste bouwwerk een prijs van de burgemeester.

De kinderen maken de leukste bouwwerken. Een groepje maakt een soort iglo, anderen zijn bezig met een caravan, weer een ander groepje pimpt hun hut met bloemetjes aan de buitenkant. En daar, bij die jongens, kun je in ruil voor een paar spijkers een rondleiding door hun huis krijgen. In verband met de veiligheid mogen de huizen maximaal één verdieping hebben. Bovenop de eerste verdieping mag een dakterras worden gebouwd, met een reling aan de zijkanten.

Gisteren had ik verkeerde schoenen aan. Stom van mij, nu is mijn enkel opgezwollen. In het Bouwdorp ga ik altijd over mijn grenzen heen. Eigenlijk moet ik rekening houden met mijn beenprothese, klompvoet en scoliose. Maar ik vind het veel te leuk om al die blije kinderen bezig te zien en te helpen klussen. Toen ik zes jaar was, hoorde ik dat ik ooit in een rolstoel terechtkom. Dat probeer ik zo lang mogelijk uit te stellen door te sporten. Het is rot hoor, soms kan ik er ontzettend boos om worden. Vroeger sloeg ik tegen de muur tot mijn handen bloedden. Hier in het Bouwdorp gebeurt dat niet.

De sfeer is top. In het Bouwdorp mag iedereen zichzelf zijn, dat voel je. Het geeft niet of je aan het bouwen bent of lekker rondloopt. ’s Avonds drinken we een biertje met de vrijwilligers en spelen we verstoppertje tussen de pallets. Dat ga ik zeker missen als ik volgende week mijn werk als caissière weer oppak.’ ◀

de zomerdag van Nikita Sibbing