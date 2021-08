Strand, bos en wad in Lelystad: ideaal om met jonge kinderen naartoe te gaan

Het Houtribhoekstrand bij Lelystad is een speelstrand: ideaal om met jonge kinderen naartoe te gaan. Dat vinden Lammert en Rhea Wierstra, die al 45 jaar in Lelystad wonen. Ze kijken vanaf hun handdoek op het strand naar hun kleinzonen Sven en Wessel die in het water spelen. Het is warm, ongeveer 24 graden, maar wel bewolkt, dus als je gaat zwemmen, is opdrogen in de zon er niet bij. Sven en Wessel hebben daar geen problemen mee. Ze achtervolgen elkaar, spetteren en duiken en houden dat lang vol. ‘Het water is helemaal niet koud’, zeggen ze vrolijk, als ze er even uit komen om wat te eten en te drinken te halen. Ze staan wel flink te rillen. Lammert steekt intussen de loftrompet over het strand. ‘Je kunt zwemmen, graven én klimmen’, zegt ..

