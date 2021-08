Nederlanders in het buitenland: Liefde voor Europese geschiedenis en treinreizen

Nederlanders vind je overal. In deze zomerserie bezoeken we landgenoten die in het buitenland wonen en werken. Deze week: Bart Giepmans (44) in Berlijn.

Zijn liefde voor vreemde talen en de recente geschiedenis van Europa zorgde ervoor hij een aantal jaren in de Franse hoofdstad Parijs woonde en de laatste tien jaar in Berlijn. Zijn liefde voor reizen met de trein leverde de 44-jarige Bart Giepmans verschillende banen op en nu heeft hij een eigen bedrijf in toerisme en pr. ‘Dat werk kan ik overal doen. Ik voel me Europeaan. Het kan zo maar zijn dat ik over een aantal jaren weer in Frankrijk woon, ergens in de Alpen of Middellandse Zee.’

Hij is net terug van treinreis naar Lapland. Vanuit Berlijn zo’n 36 uur in de trein, enkele reis. ‘Het was een legendarische trip. Ik heb me nooit gerealiseerd hoe groot Zweden is en hoe weinig mensen er wonen. De leegte vond ik fascinerend’, vertelt..

