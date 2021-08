Ook de boer gaat tegenwoordig met vakantie, met dank aan bijspringende aspirant-boeren

Boeren hebben tegenwoordig hulpkrachten die het bedrijf kunnen overnemen zodat zij ook eens op vakantie kunnen. Onder jonge boeren lijkt de animo om op vakantie te gaan groter, en er is internet, dat helpt ook.

In een halfopen koeienstal, onder een dak waar zwaluwen druk vechten om een plekje, staat zij-instromer Remco Niks (48). Vroeger stond hij als brandweerman met zijn laarzen in het bluswater, nu draagt hij ze om tussen de koeien te kunnen werken. Kalfjes voeren, een koe met een zere poot antibiotica geven, het hokje uitmesten nadat een kalf de boerderij verliet: allemaal taken die hij deze zomer verrichtte zodat de eigenaar van de boerderij, Geertjan Kloosterboer (41), met zijn gezin naar Zuid-Frankrijk kon.

familiebedrijf

De boerderij van Kloosterboer, gelegen in het Overijsselse Oxe, is net als veel andere boerderijen een familiebedrijf, dat hij runt met zijn vrouw Nathalie. Ook zijn vader, inmiddels 72, helpt nog ..

