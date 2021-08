28 - Week 33: Afghaanse vrouwen sidderen na machtsgreep Taliban

Na twintig jaar is de Taliban weer terug aan de macht in Afghanistan. En dat is vooral voor Afghaanse vrouwen en kinderen slecht nieuws. Verkrachtingen en geweld zijn nu al aan de orde van de dag. Worden vrouwen opnieuw verbannen uit het openbare leven? Cocky vindt dat het Westen alles op alles moet zetten om in gesprek te blijven met de nieuwe machthebbers. Theedrinken met de Taliban, ook al ben je het nog zo met ze oneens. Bovendien is de Taliban economisch afhankelijk van het Westen. Verder is Joram zich deze week rot geschrokken vanwege de stijging van het aantal zelfdodingen onder twintigers afgelopen jaar. Hij vindt het te triest voor woorden dat jonge mensen op zo’n jonge leeftijd deze keuze maken en vraagt zich af of de kerk niets kan betekenen.