27 - Week 32: Moedeloos van het onheilspellende klimaatrapport

Deze Week podcast





Deze week bracht het internationale klimaatpanel van de Verenigde Naties onheilspannend nieuws. Het is nog erger dan we dachten. In het allerdonkerste scenario verdwijnt de Amazone en stijgt de zeespiegel tientallen meters. Joram wordt er moedeloos van. Is ons klimaatbewuste gedrag niet een druppel op een gloeiende plaat als we fossiele brandstoffen blijven uitstoten? Cocky is juist blij met de zogenaamde klimaatdrammers. Ze hebben haar geholpen om bewuster te worden. Verder in deze podcast: Sjirk vindt het grote onzin dat de Formule 1-race in Zandvoort onder het mom van een ‘sportief evenement’ doorgaat. Maar liefst 100.000 bezoekers per dag worden er in de eerste helft van september verwacht. En dat in tijden waarin evenementen massaal worden afgelast.