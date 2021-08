26 - Week 31: Hoe media een loopje nemen met Olympisch kampioen Sifan Hassan

Deze Week podcast





Na de zomerstop moet Joram door Sjirk en Cocky bijgepraat worden over het nieuws van de afgelopen weken. Joram leeft namelijk zonder smartphone en heeft in plaats daarvan een Nokia tot zijn beschikking. De telefoonverslaafde millenial legt uit dat hij opgeslokt wordt door zijn scherm en dat niet wil. ‘Daarom ga ik een maand op detox en wil ik zelf weer de controle krijgen over mijn leven. Dat klinkt allemaal heel groots, dat realiseer me ook maar zo voelt het wel.’ Sjirk stelt dat bijna elke Nederlander een brabbeltaaltje spreekt. Dit zegt hij na aanleiding van de ophef na het interview met Olympisch kampioene Sifan Hassan. In een interview na afloop van haar overwinning wordt gevraagd of ze de Snollebollekes kent. Daaropvolgend schrijft een journalist over haar ‘aanstekelijke brabbeltaaltje’. Volgens Sjirk ‘is het van de zotte dat er van Sifan wordt gezegd dat ze een brabbeltaaltje spreekt, terwijl je de tekst van de Snollebollles eens zou moeten lezen.’ En de Pride Week is zo gek nog niet, vindt Cocky.