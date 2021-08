Officiële opening Rijksuniversiteit Groningen

Op 23 augustus 1614 vond de officiële opening plaats van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze universiteit is na de Universiteit Leiden, opgericht in 1575, de oudste nog bestaande universiteit in Nederland.

De Groninger Universiteit, aanvankelijk Hoogeschool genoemd, had in de begintijd vier faculteiten, namelijk: Protestantse Godgeleerdheid, Rechten, Geneeskunde en Filosofie. Een jaar na de oprichting kreeg de universiteit een eigen wapenschild, met daarin de tekst ‘VER/BUM/DNI LU/CER/NA’. Dit is een afkorting van ‘Verbum Domini Lucerna Pedibus Nostris’: Het Woord van de Heer is een lamp voor onze voeten, een passage afkomstig uit Psalm 119 vers 105. Op de foto hier zijn we het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen, een p..

