Ouderenportret: ‘Ik heb een nare jeugd gehad, maar erom huilen kan ik niet’

De oudere van tegenwoordig, wie is dat? Vandaag: kunstenaar Fred van der Wal (78) uit Sint-Annaparochie. Hij vult zijn dagen met schrijven, tekenen en schilderen, werkt momenteel aan een zelfportret in kleurpotlood en gaat drie keer per week naar de sportschool om krachttraining te doen.

‘Tekenen en schilderen heb ik altijd al gedaan. Als kind was ik er al goed in, ik kon andermans werk zó goed namaken dat het origineel bijna niet van mijn tekening te onderscheiden was. Op de lagere school maakte ik stripachtige tekeningen, hoewel ik de techniek ervan toen natuurlijk nog niet goed beheerste. Pas in het vierde jaar van de kweekschool in Bloemendaal ben ik serieuzer met mijn talent aan de slag gegaan. Ik kwam namelijk in contact met een aantal jongens die op hoog niveau tafeltennis speelden en vier tot zes uur per dag trainden. Zo moet ik het ook aanpakken, dacht ik toen. Ik ging een atelier huren om mij volledig te kunnen richten op de kunst.

Al snel realiseerde ik mij dat ik moest concurreren met mensen die een profession..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .