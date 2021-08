Ook vanuit je rolstoel kun je vissen bij Abcoude. ‘Het is mooi om samen met vrijwilligers deze plek draaiende te houden’

‘Door corona zijn we hier anderhalf jaar niet geweest. Afgelopen weken keek ik elke dag op de website om te zien wanneer het weer open zou gaan en vandaag zijn we er weer.’ Een grote grijns staat op het gezicht van Gerrit Moek. In zijn rolstoel rijdt hij het verharde pad af op weg naar steiger elf. Samen met enkele medebewoners van het Zandvoortse zorgcentrum Nieuw Unicum is hij vandaag afgereisd naar het viscentrum Abcoude waar de eerste nationale visdag van het jaar plaatsvindt. ‘Ik heb ons meteen aangemeld toen dat mogelijk was. De groep die vanuit Zandvoort is meegekomen, bestaat uit fanatieke vissers. Vis vangen staat bovenaan, maar we sluiten wel af met een biertje en een bitterbal. Het is heerlijk om af en toe even in een andere o..

