De meisjesdroom van Agnes Akse komt uit in Zwitserland: ‘Blijf niet dromen, maar leef ze’

Ze serveerde ontbijt en diner in restaurants, heeft een eigen massagepraktijk, werkte in een kaaswinkel en waakte bij wildvreemde mensen in de laatste uren van hun leven. En dat terwijl Agnes Akse (63) van huis uit een eigen administratiekantoor in Meppel runde. In Zwitserland gooide ze het over een andere boeg. ‘De rode draad is dat ik luister naar de verhalen van mensen.’

Haar eigen verhaal over wonen en werken in Zwitserland begint als Agnes Akse vier jaar is. ‘We stonden op de camping in Lauterbrunnen. Toen zei ik: ‘Als ik later groot ben, wil ik een houten huisje met uitzicht op de bergen met de eeuwige sneeuw.’ Die herinnering staat me nog heel helder voor de geest’, vertelt ze. Haar droom kwam uit: ze woont in een twee verdiepingen tellend houten huis aan een doodlopende straat in het dorp Kandersteg op bijna 1.200 meter hoogte. In de winter stapt ze thuis op de langlaufski’s, want naast haar huis loopt een langlaufloipe. En nu, in de zomer, kijkt ze uit op de wit-besneeuwde toppen van de Zwitserse bergen.

Ze woont in de vakantiewoning die haar vader meer dan veertig jaar geleden kocht, nadat het gezi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .