Koning Basileios meegesleept door hert

Basileios I, alias ‘De Macedoniër’, was een Byzantijnse keizer die van 867 tot 886 regeerde over het Oost-Romeinse Rijk. Basileios was een van de zeldzame mensen uit de Middeleeuwen die erin slaagden om zich op te werken van boer naar keizer.

Hoe hij dit deed? Boer Basileios had de nodige ambitie en slaagde erin om bevriend te raken met keizer Michaël III. Hij was al snel vaker te vinden in het paleis in Constantinopel - het tegenwoordige Istanbul - dan in de boerenschuur. In september 867 vermoordde Basileios zijn ‘vriend’ en nam zelf plaats op de troon. Hij trouwde met de minnares van zijn voorganger en kreeg drie kinderen. Het bewind van Basileios was progressief: de rechtswetenschap breidde zich uit en hij wist het Byzantijnse Rij..

