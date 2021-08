Yoëlle werkt bij een animatieteam: ‘Kinderen gaan zich aan je hechten’

Door alle versoepelingen is er deze zomer steeds meer mogelijk. Hoe vullen jongeren hun zomer? Het Nederlands Dagblad laat in deze serie diverse jongeren aan het woord over hun zomerplannen. Vandaag Yolle van Dessel (19) uit Haarlem, zij werkt bij een animatieteam op een vakantiepark in Otterlo.

‘Elke avond organiseren we een speciale kinderdisco. Dat vind ik het leukste om te begeleiden. De kinderen gaan er zo in op, je ziet ze helemaal glunderen. Ze concentreren zich op de danspasjes die wij voordoen en kunnen hun energie helemaal kwijt. In de avond begeleiden we ook grotere spellen voor het hele gezin, zoals een Ik hou van Holland-spel. Verder treden we op met een theatervoorstelling waarin iedereen van het animatieteam een bepaald typetje speelt.

In totaal werk ik acht weken op EuroParcs Resort De Wije Werelt, een vakantiepark in Otterlo. Daar woon ik tijdelijk met vier collega’s in een accommodatie. Ik ben teamleider van het animatieteam. We entertainen kinderen en zorgen dat ze elke dag nieuwe activiteiten kunnen doen. In de ochtend gaan we knutselen. Dit is voor de jonge kinderen in de leeftijd van drie tot twaalf. Er worden allerlei dingen geknutseld: van een piratenhoed tot een monster van wc rollen. Vooraf maken we een voorbeeld en regelen we alle materialen. Daarna organiseren we vaak een sportactiviteit voor de oudere kinderen. We gaan voetballen, volleyballen of trefballen. In de middag begeleiden we een speurtocht of een groot spel zoals levend stratego.

Afgelopen schooljaar studeerde ik af aan de Cosmo Academy, voor de opleiding Leidinggevende entertainment en event. Hier leer je om vol zelfvertrouwen op een podium te staan en om een groep te leiden. Ook leer je Duits, zodat je kunt praten met Duitse toeristen. Door verschillende stages tijdens deze opleiding heb ik al ervaring met animatiewerk op vakantieparken. Ik vind het leuk dat ik kinderen een onvergetelijke tijd kan geven.

Kinderen gaan zich aan je hechten en zijn soms verdrietig als ze weer weg moeten. Dat is voor mij een teken dat ik mijn werk goed doe. Ook complimenten van ouders zijn fijn. Natuurlijk zitten er uitdagingen aan dit werk. Ik werk met veel verschillende en steeds weer nieuwe kinderen. Er zijn er altijd wel een paar die net wat anders zijn. Sommige kinderen vinden het lastig om met anderen te spelen. Ik wil niet streng zijn, maar wanneer een kind iets doet wat niet mag, dan moet dat wel eens. Als lid van het animatieteam heb je een voorbeeldfunctie voor de kinderen: ze kijken tegen ons op. Daarom is het goed om ook grenzen aan te geven en vooral om uit te leggen waarom sommige dingen niet door de beugel kunnen.

Door de coronacrisis is het veel drukker op het vakantiepark. Het park is helemaal volgeboekt en dat merken wij ook. Kinderen moeten zich vooraf aanmelden voor een activiteit maar soms zit iets al helemaal vol. We proberen altijd iets te verzinnen zodat iedereen mee kan doen, maar moeten wel rekening houden met het maximum aantal kinderen.

Ik heb een grote verantwoordelijkheid en ben lang van huis. Op woensdag ben ik vrij. Hier ben je voortdurend onder de mensen, daardoor leer ik veel over mezelf. Dat is, naast het plezier met de kinderen, ook erg waardevol. Ik hoop dat ik hier de volgende zomer weer ben.’