‘Falafel hielp ons door de crisis heen’

‘Oorspronkelijk kom ik uit Syrië en mijn familie heeft daar mooie, maar ook moeilijke tijden gekend. Ik herinner me de periode rond 2003 goed, toen de Irakoorlog begon. In Syrië kregen wij te maken met een financiële crisis. Mijn vader had een eigen fabriek waar abayaat, traditionele islamitische kleding, werd gemaakt. De zaken gingen steeds slechter en uiteindelijk moest hij de fabriek sluiten. Ik was toen achttien jaar. Hoewel we het daarvoor altijd goed hadden gehad, moesten we nu ons laatste geld bijeenschrapen om eten te kunnen kopen. Een paar maanden lang hadden we alleen geld voor ful (bonen, red.) en falafel. Maar mijn moeder maakte het op een fantastische manier klaar. Falafel en ful zijn heel voedzaam. Op die manier zijn we de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .