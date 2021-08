‘Mijn kinderen wil ik verlossen van mijn items’

Wat verzamelt u?

‘Een van de slaapkamers in mijn huis heb ik ingericht als drogisterij uit de jaren veertig van de vorige eeuw. In het midden van de kamer staat een toonbank met allerlei flesjes eau de cologne erop en een weegschaal. Ook staat er een aantal kasten met glazen deuren ervoor, zodat er geen stof in kan komen. Die komen uit een oude drogisterij in IJmuiden. In die kasten staat van alles: geneesmiddelen, verbandartikelen, cosmetica en grondstoffen in flessen. In negentig procent van de verpakkingen zit nog het originele artikel. Ik heb zelfs gevulde tubes tandpasta. Het rolluik voor het raam zit altijd dicht, zodat de kleuren van de artikelen niet vervagen. Maar iedere morgen als ik ga douchen kijk ik even met trots rond in het..

