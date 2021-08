Goud van Klondike maakte Dagobert rijk

De Gold Rush in de Amerikaanse staat Californië, van 1848 tot 1856, is vrij algemeen bekend. Na de vondst van goud migreerden in deze periode meer dan 300.000 mensen naar de Amerikaanse staat, waar ze zo’n 340.000 kilogram goud dolven. Minder mensen hebben gehoord van de Gold Rush van Klondike, een riviertje in Yukon in het noordwesten van Canada. Op 16 augustus 1896 vond de avonturier James Mason, alias ‘Skookum’, in de Bonanza Creek bij Dawson City een goudader. Toen dit nieuws de Verenigde Staten bereikte, kwam er opnieuw een migratiestroom op gang. De goudkoorts leidde tot de komst van zo’n 50.000 mensen naar het gebied, binnen een jaar tijd. De instroom was zo groot, dat er in Dawson City en de omliggende regio een hongersnood dreig..

