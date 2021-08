Lale Gül vocht zich vrij: ‘Ik zie mijn familie niet meer, maar ik heb er een nieuwe familie voor terug’

Lale Gül (23) groeide op bij streng Turks-islamitische ouders. Haar leven werd voor haar bepaald. In haar autobiografische roman Ik ga leven vecht ze zich vrij. Het boek maakte haar een literair fenomeen en het doelwit van bedreigingen. Ze mag nu zelf beschikken over haar lot. ‘Iedereen weet dat ik altijd van gedachten verander.’

Volgende week gaat ze – wacht, ze kijkt even in haar agenda – o ja, dineren met haar uitgever en Pieter Omtzigt. Morgen moet ze haar columns inleveren bij het Algemeen Dagblad en Het Parool. Ze heeft nog geen onderwerp. En straks eigenlijk een fotoshoot voor &C, de glossy van Chantal Janzen. ‘Zag ik dat ik eigen vervoer moet regelen. Tussen interviews en schrijven door. Ik heb het afgezegd.’

Lale Gül voelt zich op haar gemak bij haar uitgever Prometheus. In een Amsterdams grachtenpand met bladgouden ornamenten en meebehangen deuren, kroonluchters en foto’s van de literaire elite van Nederland. ‘Dit is eigenlijk mijn tweede huiskamer.’

Het is heel snel gegaan. Begin dit jaar was ze nog een onbekende studente neerlandistiek uit een..

